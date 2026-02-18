Furti in farmacia e panificio i carabinieri identificano e denunciano l' autore | è un 56enne già noto
Un uomo di 56 anni, già noto alle forze dell'ordine, ha messo a segno i furti in una farmacia e in un panificio nel centro di Racalmuto, e ora i carabinieri lo hanno riconosciuto e denunciato. La polizia ha trovato prove che collegano il sospettato agli episodi, portandolo davanti all’autorità giudiziaria di Agrigento. Gli episodi sono avvenuti negli ultimi mesi, causando disagio tra i commercianti locali.
Le indagini, condotte attraverso attività tecniche e riscontri sul territorio, hanno permesso ai militari dell'Arma di raccogliere elementi ritenuti utili a delineare la presunta responsabilità dell'indagato Racalmuto tira un sospiro di sollievo. I carabinieri sono riusciti a identificare, e a denunciare alla Procura di Agrigento, il presunto autore dei furti in una farmacia e un panificio del centro storico. Si tratta di un cinquantaseienne, già noto alle forze dell'ordine. A suo carico è stata formalizzata l'accusa di furto aggravato. Nel primo caso, l'uomo si sarebbe introdotto all'interno di una farmacia dopo aver forzato la porta secondaria d'ingresso ed ha rubato circa 1.
