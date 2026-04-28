Colleferro 25 Aprile Festa della Liberazione La città l’ha celebrata in un intero weekend con entusiasmo e partecipazione

A Colleferro il weekend del 25 aprile, Festa della Liberazione, è stato caratterizzato da eventi e iniziative che hanno coinvolto molti cittadini. La città ha organizzato diverse manifestazioni, con momenti di commemorazione e celebrazione, attirando un pubblico vario e numeroso. Le strade e le piazze sono state animate da attività che hanno reso omaggio alla ricorrenza, offrendo l’opportunità di condividere un momento di memoria collettiva.

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