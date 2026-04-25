La festa della Liberazione celebrata con un grande corteo a Mestre

Il 25 aprile, migliaia di persone hanno partecipato a un corteo nel centro di Mestre per commemorare la festa della Liberazione. La manifestazione si è svolta lungo le principali vie della città, coinvolgendo cittadini di diverse età. La sfilata ha visto la presenza di gruppi e cittadini che hanno attraversato le strade accompagnati da bandiere e cartelli. La manifestazione si è conclusa senza incidenti.

Hanno sfilato a migliaia nelle strade di Mestre, la mattina del 25 aprile, per celebrare la festa della Liberazione. Il raduno è iniziato alle dieci davanti alla stazione ferroviaria e poi si è mosso in corteo lungo via Piave e via Olivi, fino a raggiungere piazza Ferretto per i comizi finali.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Venezia celebra la Liberazione, a Mestre il corteo fino a piazza FerrettoIl 25 aprile è l'ottantunesima festa della Liberazione, ricorrenza che celebra la vittoria della Resistenza contro il nazifascismo in Italia e con... Liberazione d’Italia dal nazifascimo: corteo con sindaco e presidente della Regione e festa ai Giardini di SerravalleLa città di Cesena si prepara a celebrare l’81esimo anniversario della Liberazione d’Italia dal nazifascismo con un ricco programma di iniziative... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Festa della Liberazione 2026; 25 aprile, Festa della Liberazione: eventi e manifestazioni in programma in Italia; Sito Istituzionale | Gli eventi per la Festa della Liberazione al Municipio XIV; Perché si celebra il 25 aprile? Il significato della Festa della Liberazione. Buon 25 aprile 2026: frasi, citazioni e immagini per la Festa della LiberazioneBuon 25 aprile 2026: frasi, citazioni e immagini per la Festa della Liberazione in programma oggi. Tutte le informazioni nel dettaglio ... tpi.it 25 aprile 2026, perchè si festeggia la Festa della Liberazione: significato, storia ed eventi oggiOggi, sabato 25 aprile 2026, l'Italia celebra la Festa della Liberazione. Origine, significato, cosa successe nel 1945 ed eventi in Friuli Venezia Giulia e Veneto. nordest24.it Il corteo della Liberazione a #Roma è stato squarciato da momenti di altissima tensione proprio ai piedi della Piramide Cestia nella tarda mattinata di oggi 25 aprile. Mentre migliaia di persone intonavano “Bella Ciao”, l’arrivo di un gruppo di manifestanti Radic - facebook.com facebook 25 aprile, Festa della Liberazione. Tanti auguri, Italia x.com