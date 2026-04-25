La festa della Liberazione celebrata con un grande corteo a Mestre

Da veneziatoday.it 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 25 aprile, migliaia di persone hanno partecipato a un corteo nel centro di Mestre per commemorare la festa della Liberazione. La manifestazione si è svolta lungo le principali vie della città, coinvolgendo cittadini di diverse età. La sfilata ha visto la presenza di gruppi e cittadini che hanno attraversato le strade accompagnati da bandiere e cartelli. La manifestazione si è conclusa senza incidenti.

Hanno sfilato a migliaia nelle strade di Mestre, la mattina del 25 aprile, per celebrare la festa della Liberazione. Il raduno è iniziato alle dieci davanti alla stazione ferroviaria e poi si è mosso in corteo lungo via Piave e via Olivi, fino a raggiungere piazza Ferretto per i comizi finali.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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