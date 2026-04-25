Festa della Liberazione Schlein a Stazzema | Il 25 aprile non è divisivo Lo è per chi ha nostalgia degli oppressori

In occasione della Festa della Liberazione, alcune figure politiche sono intervenute in diverse località toscane. A Stazzema, un rappresentante ha dichiarato che il 25 aprile non è divisivo, aggiungendo che tale percezione riguarda chi ha nostalgia degli oppressori. Nel frattempo, un altro esponente ha partecipato a un evento a Livorno, mentre una grande bandiera della pace è stata esposta sulla Calvana.

La Toscana celebra l’81esimo anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascimo. Tanti gli appuntamenti e le commemorazioni ufficiali Festa della Liberazione, la segretaria del Pd Elly Schlein a Sant'Anna di Stazzema. Al suo fianco il governatore Eugenio Giani Firenze, 25 aprile 2026 – Elly Schlein a Sant’Anna di Stazzema, l’onorevole Pierluigi Bersani a Livorno, la maxi bandiera della pace sulla Calvana. La Toscana celebra l’81esimo anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo. Ecco qua le notizie in diretta: "Siamo in un luogo di raccoglimento e di riflessione ma anche di inquietudine come è giusto che sia affinché il ricordo non sia un esercizio di rito ma sia una promessa di impegno, affinché non sia una consolazione ma un pungolo all'azione quotidiana.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Festa della Liberazione, Schlein a Stazzema: “Il 25 aprile non è divisivo. Lo è per chi ha nostalgia degli oppressori” Notizie correlate Aiello, FI Giovani: "È la festa di tutti, 25 aprile divisivo per chi è fascista"Alla vigilia delle celebrazioni per la Liberazione, Forza Italia Giovani ribadisce la propria posizione sulla centralità del 25 aprile. Braga in Aula con il fazzoletto dell'Anpi, 25 aprile divisivo per chi ha nostalgie"Dobbiamo difendere la nostra Costituzione e la nostra democrazia anche da una parte della destra che oggi governa ma ancora non riesce a fare i... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: 25 aprile, dove andranno i big della politica nel giorno della festa della Liberazione; Cerimonie e piazze, la festa della sinistra; Celebrazione a S.Anna. Il ricordo della Liberazione nei luoghi della strage; Il 25 aprile in Toscana: Schlein a Stazzema, Bersani a Livorno e il bandierone sulla Calvana. 25 aprile 2026, la celebrazione della Festa della Liberazione: l’omaggio di Mattarella25 aprile 2026, la celebrazione della Festa della Liberazione: l’omaggio del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Roma ... mam-e.it Oggi 81esimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo. Diverse le celebrazioni dei caduti della Resistenza lungo tutta la penisola.Diverse le celebrazioni lungo tutta la penisola. L’omaggio di Mattarella all’Altare della Patria. Contestazioni pro Pal a Bologna e Palermo ... repubblica.it 25 APRILE – FESTA DELLA LIBERAZIONE Oggi celebriamo la libertà. - facebook.com facebook Fu Alcide #DeGasperi a volere la festa della #Liberazione il #25aprile. Quella che doveva essere l’iniziativa del solo 1946 divenne poi ricorrenza annuale in base a una legge del 1949. A proporla sempre lo stesso De Gasperi. Buon 25 aprile a tutti! x.com