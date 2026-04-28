Colemi passo indietro dopo il confronto | reintegrati tre lavoratori revocato lo sciopero

Dopo un confronto tra le parti, la vertenza sui licenziamenti presso la ditta Colemi si è risolta con il reintegro di tre lavoratori che torneranno in servizio con la ditta Sea, capofila di un raggruppamento temporaneo di imprese che include anche Unieco e Colemi stessa. In seguito a questa decisione, è stato revocato anche lo sciopero proclamato in precedenza. La situazione si è così sbloccata senza ulteriori azioni di protesta.

BRINDISI-S i sblocca la vertenza sui licenziamenti alla ditta Colemi: i tre lavoratori coinvolti saranno reintegrati e torneranno in servizio con la ditta Sea, capofila del raggruppamento temporaneo di imprese di cui fanno parte anche Unieco e la stessa Colemi. La svolta è arrivata nella serata.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Leggi anche: Tregua per il verde pubblico, revocato lo sciopero a oltranza dei lavoratori Sogliano Cavour, passo indietro del sindaco e tre proposte a confrontoSOGLIANO CAVOUR – Una probabile corsa a tre quella che si concretizzerà a breve nelle prossime elezioni amministrative di Sogliano Cavour.