È stata revocata la protesta a oltranza indetta dai lavoratori del settore verde pubblico. La decisione è stata comunicata dopo un incontro tra la rappresentanza sindacale e l’assessora comunale, durante il quale si sono affrontati i principali punti della disputa. La protesta aveva portato allo sciopero prolungato, che ora è stato interrotto.

È stata revocata la protesta a oltranza indetta dai lavoratori del verde. L'annuncio è arrivato al termine dell'incontro tenutosi oggi tra la segreteria della Filcams Foggia e l'assessora comunale Lucia Aprile, nel quale sono stati affrontati i principali nodi della controversia che aveva portato allo sciopero. La mobilitazione era stata indetta in risposta al nuovo bando per la gestione del verde pubblico, il cui contenuto aveva sollevato preoccupazioni significative tra i lavoratori del settore. Il punto critico della questione riguardava principalmente i compensi e le condizioni contrattuali previste dal bando, ritenuti insufficienti e potenzialmente penalizzanti per chi opera nel settore della manutenzione del verde cittadino. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

© Foggiatoday.it - Tregua per il verde pubblico, revocato lo sciopero a oltranza dei lavoratori

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