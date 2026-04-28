Un uomo di 31 anni è stato portato in tribunale dopo essere stato sospettato di aver sparato durante una cena dei corrispondenti alla Casa Bianca. Le autorità lo hanno identificato e hanno reso noto che l’individuo, originario della California, è stato coinvolto nell’episodio avvenuto nel luogo dell’evento. La polizia ha confermato l’arresto e le indagini sono ancora in corso. La scena si è svolta davanti a numerosi presenti e reporter.

Cronaca vera Il 31enne accusato dell’attentato di sabato al Washington Hilton riappare in aula, mentre fioccano le teorie cospirative bipartisan Cronaca vera Il 31enne accusato dell’attentato di sabato al Washington Hilton riappare in aula, mentre fioccano le teorie cospirative bipartisan Il manifesto prima del manifesto. Un giornale che mai nessuno ha letto. Gratis una copertina inedita nel paginone centrale del quotidiano, lo storico “numero zero” del 16 aprile 1971, da collezione. L’UDIENZA DI IERI è una fase puramente procedurale del processo, ma i giornalisti hanno fatto a gara per entrare in tribunale nella speranza di venire a conoscenza di nuovi dettagli sui piani dell’accusa.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Cole Tomas Allen, un «amichevole assassino» per Trump

Cole Allen Full Manifesto Revealed: Friendly Federal Assassin

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