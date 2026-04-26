Negli ultimi tre anni aveva comprato, legalmente, diverse armi in California. Tra queste c’erano un fucile a pompa Maverick calibro 12, una pistola semiautomatica Armscor e diversi coltelli. Il giorno prima della cena dei corrispondenti con il presidente Trump ha prenotato una stanza al Washington Hilton, dove era previsto l’evento. Ha raggiunto la capitale viaggiando in treno, evitando i rigorosi controlli di sicurezza aeroportuali che avrebbero reso impossibile il trasporto dell’arsenale. E anche questo appare incredibile e mostra le numerose falle della sicurezza in un Paese dove non è difficile procurarsi delle armi, portarle in treno e nell’hotel dove è atteso il presidente.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Cole Tomas Allen, l?insegnante modello con la passione per le armi: «Sono il killer amichevole»

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