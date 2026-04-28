Recenti studi pubblicati nel 2026 evidenziano la presenza di tracce di cocaina nei corsi d’acqua, con effetti sul sistema dopaminergico dei salmoni. Questa contaminazione inquina gli habitat naturali e compromette il comportamento di questi pesci, che perdono l’istinto di migrazione e di ricerca del cibo. La diffusione di sostanze stupefacenti nei fiumi rappresenta un rischio per le popolazioni di salmoni e per gli ecosistemi acquatici.

? Cosa sapere Ricerche 2026 rivelano tracce di cocaina nei fiumi che alterano il sistema dopaminergico dei salmoni.. L'iperattività dei pesci compromette la migrazione e minaccia la sopravvivenza delle specie nei bacini italiani.. Nel 2026, ricerche biologiche marine hanno rivelato che tracce di cocaina nei corsi d’acqua stanno alterando i comportamenti dei salmoni, trasformando questi predatori in organismi iperattivi e privi di istinto. L’emergenza ambientale non riguarda più soltanto la plastica o i metalli pesanti sversati dalle industrie. Una nuova minaccia chimica sta colpendo la fauna selvatica attraverso le abitudini della società moderna, con effetti che mettono a rischio la sopravvivenza delle specie migratorie.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cocaina nei fiumi: i salmoni perdono l’istinto e rischiano l’estinzione

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