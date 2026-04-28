Cocaina nei fiumi | i salmoni perdono l’istinto e rischiano l’estinzione

Da ameve.eu 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recenti studi pubblicati nel 2026 evidenziano la presenza di tracce di cocaina nei corsi d’acqua, con effetti sul sistema dopaminergico dei salmoni. Questa contaminazione inquina gli habitat naturali e compromette il comportamento di questi pesci, che perdono l’istinto di migrazione e di ricerca del cibo. La diffusione di sostanze stupefacenti nei fiumi rappresenta un rischio per le popolazioni di salmoni e per gli ecosistemi acquatici.

? Cosa sapere Ricerche 2026 rivelano tracce di cocaina nei fiumi che alterano il sistema dopaminergico dei salmoni.. L'iperattività dei pesci compromette la migrazione e minaccia la sopravvivenza delle specie nei bacini italiani.. Nel 2026, ricerche biologiche marine hanno rivelato che tracce di cocaina nei corsi d’acqua stanno alterando i comportamenti dei salmoni, trasformando questi predatori in organismi iperattivi e privi di istinto. L’emergenza ambientale non riguarda più soltanto la plastica o i metalli pesanti sversati dalle industrie. Una nuova minaccia chimica sta colpendo la fauna selvatica attraverso le abitudini della società moderna, con effetti che mettono a rischio la sopravvivenza delle specie migratorie.🔗 Leggi su Ameve.eu

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