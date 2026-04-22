Un team di ricerca internazionale ha scoperto che residui di sostanze stupefacenti presenti nei laghi stanno modificando il comportamento dei salmoni atlantici. I salmoni, infatti, nuotano quasi il doppio rispetto alle loro normali distanze di migrazione. Questa scoperta evidenzia un impatto diretto delle sostanze chimiche sull'animale e sui suoi movimenti nel proprio ambiente naturale.

Un team di ricerca internazionale ha rivelato come la presenza di residui di sostanze stupefacenti nei bacini idrici stia alterando drasticamente il comportamento dei salmoni atlantici, spingendoli a percorrere distanze quasi doppie rispetto alla norma. Lo studio, condotto nel lago Vättern in Svezia tramite l’osservazione di 105 esemplari, dimostra che il metabolita prodotto dal corpo umano dopo l’assunzione di cocaina induce un’iperattività che destabilizza gli equilibri biologici locali. L’esperimento sul lago Vättern: dinamiche di movimento e iperattività chimica. Per ricostruire l’impatto reale delle micro-molecole derivanti dagli scarichi domestici e dai depuratori, i ricercatori guidati da Michael G.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cocaina nei laghi: i salmoni impazziscono e nuotano il doppio

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