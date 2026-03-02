Cocaina hashish marijuana e una pistola rubata | 59enne patteggia 4 anni e 4 mesi

Un uomo di 59 anni, residente a Surbo ma originario di Mesagne, ha patteggiato una condanna di 4 anni e 4 mesi di reclusione e una multa di 18.100 euro. L’arresto è avvenuto il 7 luglio scorso e riguarda il possesso di cocaina, hashish e marijuana, oltre a una pistola rubata. La vicenda coinvolge anche la ricettazione dell’arma e il porto illegale di armi.

LECCE - Ha patteggiato 4 anni e 4 mesi di reclusione, più 18.100 euro di multa, Luigi Antonio Tursi, il 59enne originario di Mesagne, ma residente a Surbo, arrestato il 7 luglio scorso per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione di arma e detenzione e porto illegale. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

