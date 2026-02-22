Gli amici dello spacciatore ucciso | L’agente voleva cocaina e soldi

Gli amici dello spacciatore ucciso affermano che l’agente voleva cocaina e soldi, creando tensione tra le parti. La polizia ha sequestrato droga e denaro nel suo appartamento, mentre le indagini cercano di chiarire i motivi dell’omicidio. Testimoni riferiscono di scontri verbali tra l’uomo e le forze dell’ordine nelle ore precedenti. La vicenda mette in luce le difficoltà delle operazioni di polizia in zone complicate come il Corvetto. La comunità attende sviluppi sulla vicenda.

MILANO I veleni si coagulano nel cuore del Corvetto. Le voci si rincorrono, riempiendo un vaso di Pandora che si sta dischiudendo pian piano. Le accuse arrivano da tossicodipendenti e spacciatori di uno dei quartieri più problematici di Milano, al centro di una rivolta poco più di un anno fa dopo la morte di Ramy Elgaml. Vanno prese con le pinze, la premessa, perché è piuttosto naturale che i "ladri" parlino male delle "guardie". Specie quando la "guardia" in questione è finita sotto accusa per l’omicidio di un esponente di spicco della famiglia marocchina che da tempo governa lo smercio a cielo aperto in zona Rogoredo: prima nell’ex boschetto di via Sant’Arialdo, poi negli avamposti di fortuna ricavati ai margini dei binari dell’Alta velocità o nelle aree verdi al confine con San Donato Milanese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

