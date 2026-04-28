L’attore ha partecipato alla cerimonia al Lincoln Center di New York, dove ha ricevuto il 51° Chaplin Award. Durante il discorso, ha espresso preoccupazione per l’aumento dell’estremismo politico e della violenza sociale negli Stati Uniti. Ha sottolineato la necessità di affrontare questi fenomeni e ha lanciato un messaggio di attenzione e responsabilità pubblica. La serata si è svolta davanti a un pubblico composto da personalità del mondo dello spettacolo e della cultura.

? Cosa sapere George Clooney riceve il 51° Chaplin Award al Lincoln Center di New York.. L'attore denuncia l'estremismo politico e la violenza sociale negli Stati Uniti.. Al Lincoln Center di New York, durante la cerimonia per il 51° Chaplin Award, George Clooney ha trasformato l’omaggio alla sua carriera in un durissimo monito contro la violenza che sta lacerando gli Stati Uniti. L’attore, protagonista di successi come la saga di Oceans e della serie ER, ha scelto il palcosco del premio per denunciare un clima estremamente tossico. Il discorso è arrivato a breve distanza dall’attacco sventato al gala dei corrispondenti della Casa Bianca, un episodio che ha coinvolto un uomo armato e generato panico tra i presenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Clooney al Chaplin Award: il durissimo monito contro l’odio e la violenza

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