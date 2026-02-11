Casalgrande ricorda le vittime delle foibe e l’esodo dal confine orientale | un monito contro l’odio e la violenza

Casalgrande ha celebrato ieri il Giorno del Ricordo con una cerimonia sobria e partecipata. Il sindaco Giuseppe Daviddi, insieme alle autorità e agli alpini, ha ricordato le vittime delle foibe e l’esodo dal confine orientale. Presenti anche gli studenti dell’istituto comprensivo, che hanno assistito a un momento di riflessione sulla storia e sui rischi dell’odio. La commemorazione serve a tenere vivo il ricordo e a evitare che simili tragedie si ripetano.

Casalgrande ha commemorato ieri mattina il Giorno del Ricordo, una cerimonia istituzionale che ha visto la partecipazione del sindaco Giuseppe Daviddi, delle autorità locali, dei rappresentanti delle associazioni di volontariato e degli alpini, oltre agli studenti dell'istituto comprensivo di Casalgrande. L'evento ha reso omaggio alle vittime delle foibe e all'esodo degli istriani, fiumani e dalmati, sottolineando come le ideologie e le contrapposizioni identitarie possano sfociare nella violenza. La cerimonia, tenutasi in piazza Martiri della Libertà, è stata caratterizzata dall'alzabandiera con il Tricolore a mezz'asta, dall'esecuzione dell'Inno nazionale e dal Silenzio.

