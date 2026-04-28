Claudio Aulizio eletto nel consiglio nazionale Silb | Più sicurezza e legalità per i locali da ballo

Claudio Aulizio, presidente della Sezione Silb-Fipe di Rimini, è stato eletto nel Consiglio nazionale dell’associazione che rappresenta i locali da ballo. La sua nomina rappresenta un riconoscimento per il territorio riminese. Aulizio viene ora coinvolto nelle decisioni che riguardano la gestione e le normative dei locali da ballo a livello nazionale. L’elezione si è svolta durante l’assemblea dell’associazione di categoria.

Importante riconoscimento per il territorio riminese: Claudio Aulizio, presidente Silb-Fipe della provincia di Rimini, è stato eletto nel Consiglio nazionale dell’associazione di categoria che rappresenta i locali da ballo. L’elezione è avvenuta nel corso dell’assemblea nazionale svoltasi presso.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Anthony Lo Bianco eletto presidente della Commissione Legalità del Consiglio Nazionale dei GiovaniAnthony Lo Bianco è stato eletto presidente della Commissione Legalità del Consiglio Nazionale dei Giovani. Crotone, l’architetto Francesco Livadoti eletto al Consiglio Nazionale degli architettiCrotone continua ad essere una Città i cui cittadini sanno conquistare spazi importanti in ogni settore a livello nazionale.