Un architetto di Crotone è stato eletto al Consiglio Nazionale degli Architetti, portando così un rappresentante della città in una delle istituzioni più rilevanti del settore. La notizia si inserisce in un quadro più ampio di successo e riconoscimento per la città, che da sempre si distingue per le sue capacità di affermarsi in ambiti diversi a livello nazionale.

Crotone continua ad essere una Città i cui cittadini sanno conquistare spazi importanti in ogni settore a livello nazionale. L’Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Crotone è orgoglioso di annunciare l’elezione dell’architetto Francesco Livadoti al Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (CNA) per il quinquennio 2026–2031. La sua elezione rappresenta un traguardo storico per il nostro Ordine, tra i più piccoli d’Italia, che per la prima volta vede un proprio rappresentante entrare a far parte dell’organo nazionale della categoria. Già presidente...🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Crotone, l’architetto Francesco Livadoti eletto al Consiglio Nazionale degli architetti

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