Classica con gusto giovedì 30 aprile il concerto finale con il pianista Vitaly Pisarenko alla Goldonetta

È stato applaudito nelle sale da concerto, nei teatri e nei festival in oltre 30 paesi al mondo sia come solista che al fianco di prestigiose orchestre: è l'affermato pianista Vitaly Pisarenko, atteso giovedì 30 aprile, alle 21 in Goldonetta in "Viaggio in fa diesis minore: le sfumature del.🔗 Leggi su Livornotoday.it

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