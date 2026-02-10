Classica con gusto mercoledì 11 febbraio il concerto Vie alla Goldonetta

Mercoledì 11 febbraio alle 21, la Goldonetta si riempirà di musica con il concerto

Taratatà, le pagelle: Bonolis un Marzullo logorroico (5), Panariello e 'la moglie brutta' (4), l'eterna incredulità di Max Pezzali (9) Il programma sarà incentrato sull'Aria da Camera, dalla Chanson francese alla Romanza italiana: diverse declinazioni del cantare sentimenti con una semplicità che esalterà il sapore raffinato del raccontare in salotto, tra amici. «Fin dalla primissima edizione di questa rassegna – afferma il M° Carlo Palese che ne firma il progetto artistico – abbiamo caratterizzato la nostra proposta in funzione di un rapporto quanto mai dialettico e coinvolgente tra lo spazio teatrale che ci accoglieva, gli artisti ed il pubblico; a ben vedere, gli elementi stessi di quei “salotti” che tanta importanza hanno avuto nello sviluppo ed affermazione della musica da camera nel XIX secolo e che ritroviamo idealmente nella proposta di questa serata, che permetterà di ascoltare brani assolutamente popolari come quelli di Francesco Paolo Tosti a pagine di grande raffinatezza di autori quali Debussy, Gounod, Faré ad altre dal più raro ascolto».🔗 Leggi su Livornotoday.it

Approfondimenti su Goldoni Teatro

Il concerto finale di Young Opera Musicians 2025 si terrà mercoledì 19 dicembre alla Goldonetta.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Goldoni Teatro

Argomenti discussi: La sinfonia perduta di Mozart.

TORTA MELARANCIA è una golosa versione della classica torta di mele al gusto e al profumo d'arancia Soffice ed irresistibile, è perfetta per la colazione e la merenda di tutta la famiglia. RICETTA https://blog.giallozafferano.it/pasticcionaperpassione/to - facebook.com facebook