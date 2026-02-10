Classica con gusto mercoledì 11 febbraio il concerto Vie alla Goldonetta
Mercoledì 11 febbraio alle 21, la Goldonetta si riempirà di musica con il concerto
Il programma sarà incentrato sull'Aria da Camera, dalla Chanson francese alla Romanza italiana: diverse declinazioni del cantare sentimenti con una semplicità che esalterà il sapore raffinato del raccontare in salotto, tra amici. «Fin dalla primissima edizione di questa rassegna – afferma il M° Carlo Palese che ne firma il progetto artistico – abbiamo caratterizzato la nostra proposta in funzione di un rapporto quanto mai dialettico e coinvolgente tra lo spazio teatrale che ci accoglieva, gli artisti ed il pubblico; a ben vedere, gli elementi stessi di quei "salotti" che tanta importanza hanno avuto nello sviluppo ed affermazione della musica da camera nel XIX secolo e che ritroviamo idealmente nella proposta di questa serata, che permetterà di ascoltare brani assolutamente popolari come quelli di Francesco Paolo Tosti a pagine di grande raffinatezza di autori quali Debussy, Gounod, Faré ad altre dal più raro ascolto».
