Classica con gusto sabato 28 febbraio la pianista russa Ariana Takazova alla Goldonetta
Sabato 28 febbraio alle 21, la pianista russa Ariana Takazova si esibirà alla Goldonetta di Livorno nell'ambito della rassegna “Classica con gusto”. La giovane artista, che lo scorso ottobre ha vinto la nona edizione del concorso pianistico internazionale Livorno Piano proprio su quel palco, torna a esibirsi nella città toscana. L’evento prevede un concerto di musica classica con un programma dedicato.
Torna a Livorno sabato 28 febbraio, alle 21 in Goldonetta per la rassegna “Classica con gusto”, la giovane e sensazionale pianista russa Ariana Takazova, che lo scorso ottobre proprio su quel palcoscenico vinse la nona edizione del prestigioso concorso pianistico internazionale Livorno Piano. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Classica con gusto, mercoledì 11 febbraio il concerto "Vie" alla GoldonettaTaratatà, le pagelle: Bonolis un Marzullo logorroico (5), Panariello e 'la moglie brutta' (4), l'eterna incredulità di Max Pezzali (9) Il programma...
Le note di Schubert risuonano alla Casa della Musica: sabato 21 febbraio in concerto il pianista Raffaele D’AngeloArezzo, 19 febbraio 2026 – Prosegue RiCreando Oltre il Suono, la stagione di concerti di musica da camera promossa dall’Associazione Le 7 Note.
Discussioni sull' argomento 28/2 – Per Classica con Gusto ARIANA TAKAZOVA vincitrice del Piano Competition 2025; Emozioni al pianoforte in Goldonetta con la vincitrice di Livorno Piano Competition; Goldonetta, giovedì 19 febbraio il concerto di Carnevale; Cosa fare a Cremona e provincia nel weekend: eventi di sabato 21 e domenica 22 febbraio 2026.
A conclusione del tour in Toscana, la vincitrice di Livorno Piano Competition 2025 Ariana Takazova si esibirà in a Livorno in Goldonetta per Classica con Gusto sabato 28 febbraio alle 21. Programma ricco di emozioni, virtuosismo e grande musica interpretato - facebook.com facebook