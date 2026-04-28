Claai Foggia costituito il Direttivo provinciale del settore Impianti | Pasquale Vitale è il presidente

Da foggiatoday.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato formato il nuovo Direttivo provinciale del settore Impianti della Claai di Foggia, con Pasquale Vitale scelto come presidente. La Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane d’Italia nella provincia continua a rafforzare la propria struttura organizzativa, puntando a un coordinamento più efficace delle attività. La nomina del presidente rientra in un processo di rinnovamento volto a migliorare la rappresentanza e la gestione delle imprese artigiane locali.

La Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane d’Italia (Claai) di Foggia prosegue la sua opera di consolidamento e organizzazione. È nato ufficialmente la scorsa settimana il Direttivo Provinciale Settore Impianti di Claai Foggia.L’organigramma del nuovo direttivo sarà composto da.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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