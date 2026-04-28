Claai Foggia costituito il Direttivo provinciale del settore Impianti | Pasquale Vitale è il presidente

È stato formato il nuovo Direttivo provinciale del settore Impianti della Claai di Foggia, con Pasquale Vitale scelto come presidente. La Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane d’Italia nella provincia continua a rafforzare la propria struttura organizzativa, puntando a un coordinamento più efficace delle attività. La nomina del presidente rientra in un processo di rinnovamento volto a migliorare la rappresentanza e la gestione delle imprese artigiane locali.

La Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane d’Italia (Claai) di Foggia prosegue la sua opera di consolidamento e organizzazione. È nato ufficialmente la scorsa settimana il Direttivo Provinciale Settore Impianti di Claai Foggia.L’organigramma del nuovo direttivo sarà composto da.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Notizie correlate

Si è costituito il neo Comitato di quartiere Terreti-Nasiti-Trizzino: i nomi del direttivoIl neo Comitato invita tutti i residenti delle zone interessate a inviare la propria adesione o eventuali richieste di informazioni alla mail...

Foggia, spara alla moglie uccidendola: il 48enne si è costituitoFemminicidio a Foggia dove un uomo di 48 anni ha sparato nel corso di una lite alla moglie uccidendola.

Altri aggiornamenti

VITALE SETTORE CLAAI Foggia, costituito il Direttivo Provinciale Impianti. Vitale: Vogliamo costruire qualcosa di straordinario per il settoreAlla guida del nuovo organismo è stato nominato Pasquale Vitale, mentre Luigi Ficelo ricoprirà il ruolo di presidente onorario ... statoquotidiano.it

Nasce il direttivo impianti Claai Foggia, Vitale presidente: focus su sicurezza e impreseLa Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane d’Italia (CLAAI) di Foggia prosegue la sua opera di consolidamento e organizzazione. È nato ... immediato.net