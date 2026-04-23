A Foggia si è verificato un episodio di femminicidio. Un uomo di 48 anni ha sparato alla moglie durante una discussione e si è successivamente costituito alle autorità. La donna è deceduta a causa delle ferite provocate dall’arma da fuoco. Al momento, sono in corso le indagini per chiarire l’intera dinamica dei fatti.

Femminicidio a Foggia dove un uomo di 48 anni ha sparato nel corso di una lite alla moglie uccidendola. È successo in casa e, secondo quanto si apprende, la pistola usata dall’uomo era regolarmente detenuta. La vittima aveva 46 anni. L’uomo si è costituito alla Compagnia Carabinieri del luogo e i militari sono al lavoro sul posto per i rilievi. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Foggia, spara alla moglie uccidendola: il 48enne si è costituito

14 APRILE 2026 - FOGGIA - OMICIDIO IN VIA CARACCIOLO: UCCISO IL 42 ENNE DINO CARTA

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