Il 10 marzo scorso a Reggio Calabria è stato ufficialmente costituito il nuovo Comitato di quartiere Terreti-Nasiti-Trizzino. Il processo si è svolto in conformità con le disposizioni di legge previste dall’articolo di riferimento. La formazione del comitato ha coinvolto i residenti della zona, che hanno scelto i membri del direttivo durante un’assemblea pubblica.

Il neo Comitato invita tutti i residenti delle zone interessate a inviare la propria adesione o eventuali richieste di informazioni alla mail indicata A Reggio Calabria, il 10 marzo scorso, si è costituito il neo Comitato di quartiere di Terreti-Nasiti-Trizzino, ai sensi dell’art. 8 del TUEL e dell’art. 10 dello Statuto del Comune. I Comitati costituiti secondo il sopraindicato Regolamento sono apartitici, non hanno alcuno scopo di lucro e sono aperti alla partecipazione di tutti i residenti delle zone interessate. Hanno la principale funzione di consentire la partecipazione dei cittadini alla gestione amministrativa comunale, compreso la formazione del Dup e del bilancio di previsione. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

© Reggiotoday.it - Si è costituito il neo Comitato di quartiere Terreti-Nasiti-Trizzino: i nomi del direttivo

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