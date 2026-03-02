Fotografia musica e teatro raccontano Civita Castellana con la rassegna Halaesus

Da sabato 7 marzo a sabato 11 aprile, Civita Castellana ospita la quinta edizione della rassegna culturale

Da sabato 7 marzo a sabato 11 aprile Civita Castellana accoglie la quinta edizione della rassegna culturale Halaesus, patrocinata dalla Regione Lazio e dalla provincia di Viterbo. La manifestazione promuove la partecipazione civica e la cultura, raccontando Civita Castellana attraverso linguaggi diversi: fotografia, teatro, musica, conferenze, escursioni e spettacoli. Ore 17,30 - Esperienza teatrale itinerante "Camminando". La partenza è prevista dal Museo della ceramica Ore 17,30 - Presentazione del libro di Letizia Chilelli "Il grido del berretto.

