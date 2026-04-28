A Baggio è stata inaugurata una nuova Cittadella della Solidarietà dedicata ad accogliere persone senza casa, anziani fragili, coppie sfrattate e individui in difficoltà economica. La struttura offre alloggi per clochard e spazi dedicati anche ai cani, creando un punto di riferimento per chi si trova in situazioni di emergenza abitativa e isolamento sociale. La presenza di queste strutture mira a offrire un aiuto concreto e immediato a chi vive momenti difficili.

Anziani soli, madri con bambini, donne e uomini in difficoltà economica ed emergenza abitativa: sono gli inquilini che vivono da settimane a Casa Seneca, housing sociale di Fondazione Progetto Arca nel cuore del quartiere Baggio, in via Scanini 26, realizzato in collaborazione con l’ Associazione Seneca. Il complesso è di 25 appartamenti, in un immobile di proprietà di Progetto Arca acquistato nel 2024 e ristrutturato grazie al supporto di molte aziende ed enti che condividono con la fondazione la visione e l’urgenza di agire per rispondere alla necessità impellente di offrire stabilità abitativa a un numero sempre maggiore di persone sfrattate per morosità incolpevole.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cittadella della Solidarietà a Baggio. Case per clochard (e cani), anziani soli fragili e morosi sfrattati senza colpe

Notizie correlate

Leggi anche: Anziani soli in grandi case e giovani senza abitazione, lanciata la sfida della coabitazione: "Il 70% la vorrebbe"

A Baggio apre Casa Seneca: 25 appartamenti per anziani soli, mamme single e papà divorziatiMilano, 23 marzo 2026 – Anziani soli, mamme con bambini, donne e uomini in difficoltà economica e in emergenza abitativa da oggi hanno un luogo che...

Una raccolta di contenuti

Argomenti più discussi: Cittadella della Solidarietà a Baggio. Case per clochard (e cani), anziani soli fragili e morosi sfrattati senza colpe; Cittadella in festa; Un pomeriggio di comunità a Grugliasco: laboratori, musica e solidarietà alla Cittadella; Monfalcone, quasi 900 partecipanti alla marcia della solidarietà.

Rondine Cittadella della Pace esprime sostegno e vicinanza al vescovo Andrea MigliavaccaArezzo, 25 marzo 2026 – Rondine Cittadella della Pace esprime sostegno e vicinanza al vescovo Andrea Migliavacca. Rondine Cittadella della Pace desidera esprimere la propria vicinanza e solidarietà al ... lanazione.it

Riesci a capire dove si trova Bil da questa immagine Sì Scrivicelo qui sotto! Domenica 19 aprile siamo stati alla bellissima marcia “Solidarietà è Vita – Trofeo Città di M_ _ _ _ _ _ _ _ _ Eco Green e Cittadella della Salute – Memorial Gilberto Secco” d - facebook.com facebook