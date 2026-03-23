Milano, 23 marzo 2026 – Anziani soli, mamme con bambini, donne e uomini in difficoltà economica e in emergenza abitativa da oggi hanno un luogo che li può accogliere. Si tratta di Casa Seneca, il nuovo housing sociale di Fondazione Progetto Arca nel quartiere Baggio di Milano, realizzato in collaborazione con l'associazione Seneca. Il complesso è composto da 25 appartamenti all'interno di un immobile completamente ristrutturato grazie al supporto di aziende ed enti. L'obiettivo di Casa Seneca è quello di dare una risposta all'emergenza abitativa per coloro che sono stati sfrattati per morosità incolpevole (cioè la perdita del reddito a causa di eventi imprevisti). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - A Baggio apre Casa Seneca: 25 appartamenti per anziani soli, mamme single e papà divorziati

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