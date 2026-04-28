Città Metropolitana di Napoli porta il progetto Guida ResponsabilMente all’Istituto Moscati di Sant’Antimo

Nell’istituto Moscati di Sant’Antimo si è svolto il penultimo incontro del progetto “Guida ResponsabilMente”, promosso dalla Città Metropolitana di Napoli. L’iniziativa si concentra su temi come l’alcol, le droghe, l’uso del cellulare e la sicurezza stradale, rivolgendosi agli studenti delle scuole secondarie. Durante l’evento sono stati trattati vari aspetti legati alla guida responsabile e alla prevenzione dei comportamenti rischiosi tra i giovani.

All’istituto Moscati di Sant’Antimo il penultimo appuntamento del progetto “Guida ResponsabilMente” promosso dalla Città Metropolitana di Napoli: focus su alcol, droghe, uso del cellulare e sicurezza stradale per i giovani.. Si è tenuto oggi, martedì 28 aprile, all’istituto “Giuseppe Moscati” di Sant’Antimo il penultimo incontro del progetto “Guida ResponsabilMente”, promosso dalla Città Metropolitana di Napoli nell’ambito del programma nazionale sulla mobilità sicura finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dopo i saluti della dirigente scolastica e dei rappresentanti della Città Metropolitana, nell’auditorium dell’istituto...🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Città Metropolitana di Napoli porta il progetto “Guida ResponsabilMente” all’Istituto Moscati di Sant’Antimo Notizie correlate Guida Responsabilmente: il progetto sulla mobilità sicura della Città Metropolitana approda al liceo “Gaetano Salvemini” di SorrentoGuida Responsabilmente: il progetto sulla mobilità sicura della Città Metropolitana approda al liceo “Gaetano Salvemini” di Sorrento Avella (AV) –... Sicurezza stradale, domani al Cavalcanti di Napoli il progetto “Guida ResponsabilMente”La Città Metropolitana di Napoli incontra gli studenti dell’istituto alberghiero per promuovere comportamenti sicuri alla guida Si terrà domani,... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Incontro L’oro di Napoli. Devozione, moneta e fiducia; La nuova rotatoria di Giugliano, asset strategico per la mobilità; Comunali nel Napoletano, tutte le liste e i candidati; La Linea 1 della metropolitana di Napoli chiude in anticipo per quattro giorni di fila: gli orari. Giornata internazionale della danza a Napoli, il programma dell’evento del 29 aprile in Piazza del PlebiscitoSeconda edizione di Napoli Città Danzante: appuntamento in piazza del Plebiscito dalle 15 di mercoledì 29 aprile ... fanpage.it A Piazza Plebiscito il 29 aprile torna 'Napoli città danzante'Il Teatro di San Carlo e il Comune di Napoli festeggeranno insieme l'arte coreutica in tutte le sue forme con un evento congiunto dal titolo Napoli Città Danzante - giunto alla seconda edizione dopo ... ansa.it Da Città metropolitana di Messina a “Metropoli dello Stretto”: Basile punta al “salto di qualità” Infrastrutture, collegamenti tra poli industriali e nodi portuali e autonomia energetica alla base dei programmi del candidato sindaco per i 108 Comuni: il punto.... - facebook.com facebook