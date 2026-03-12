Guida Responsabilmente | il progetto sulla mobilità sicura della Città Metropolitana approda al liceo Gaetano Salvemini di Sorrento

Al liceo “Gaetano Salvemini” di Sorrento si è svolto un evento dedicato alla mobilità sicura, promosso dalla Città Metropolitana. L’iniziativa ha coinvolto studenti e insegnanti in un incontro multidisciplinare volto a sensibilizzare i giovani sull’importanza di comportamenti responsabili sulla strada. La giornata ha previsto interventi e attività pratiche per diffondere la cultura della sicurezza stradale tra i ragazzi.

Proseguono gli incontri sulla sicurezza stradale per promuovere comportamenti di guida responsabile tra i giovani, organizzati dalla Città Metropolitana di Napoli delle scuole del territorio metropolitano.