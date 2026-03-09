Lutto nella polizia locale di Lecce | morto l’ispettore Enzo Rampino

Nella mattinata di ieri, la polizia locale di Lecce ha annunciato la morte dell’ispettore Enzo Rampino, 67 anni, che si è spento dopo aver combattuto una malattia di breve durata. Rampino, figura stimata all’interno del corpo, lascia un vuoto tra colleghi e amici. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra coloro che lo conoscevano e avevano condiviso con lui anni di servizio.

Scomparso ieri mattina dopo una breve malattia l’agente: i colleghi lo ricordano con affetto per la sua allegria, la sua generosità e la passione per la musica e la radio. I funerali a Trepuzzi LECCE – La polizia locale di Lecce in lutto per la scomparsa di Enzo Rampino: il collega ispettore, 67enne, infatti, è deceduto nella mattinata di ieri, dopo una breve malattia. I colleghi sottolineano come la sua perdita lasci un vuoto profondo tra quanti hanno avuto il privilegio di conoscerlo. Il comandante Donato Zacheo con tutto il personale del corpo della polizia locale di Lecce “si stringe – si aggiunge nella nota – con affetto attorno ai familiari, condividendone il dolore”. 🔗 Leggi su Lecceprima.it Articoli correlati Lutto nella polizia, morto il superpoliziotto e scrittore casertano PanicoNella sua carriera, Panico ebbe il merito di catturare il boss latitante Michele D'Alessandro, dopo avere stanato il suo rivale, Umberto Mario... Città di Castello in lutto, è morto Enzo GiuntiniCittà di Castello in lutto per la morte a 97 anni di Enzo Giuntini, noto imprenditore e fondatore dell'azienda di mangimi, nata nel 1956 in... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Enzo Rampino Temi più discussi: La Polizia Locale di Lecce in lutto: è morto Enzo Rampino; Donne, cuore e solidarietà: oltre 40 donazioni di sangue per l’8 marzo. Una giornata tutta al femminile; Salento, ritrovato morto il pensionato scomparso a Ugento; Intrecci tra politica e imprenditoria, caso Delli Noci: chiesto il rinvio a giudizio per 27. Lutto nella polizia locale di Lecce: morto l’ispettore Enzo RampinoScomparso ieri mattina dopo una breve malattia l’agente: i colleghi lo ricordano con affetto per la sua allegria, la sua generosità e la passione per la musica e la radio. I funerali a Trepuzzi ... lecceprima.it La Polizia Locale di Lecce in lutto: è morto Enzo RampinoLa Polizia Locale di Lecce piange la scomparsa del collega Enzo Rampino, venuto a mancare questa mattina dopo una breve malattia. Enzo era una ... msn.com Lutto nella polizia Locale d Lecce: addio a Enzo Rampino - facebook.com facebook La Polizia Locale di Lecce in lutto: è morto Enzo Rampino x.com