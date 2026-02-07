Città di Castello in lutto è morto Enzo Giuntini

Città di Castello piange la scomparsa di Enzo Giuntini, morto a 97 anni. Imprenditore storico, ha fondato nel 1956 un'azienda di mangimi che ha contribuito allo sviluppo locale. La sua morte lascia un vuoto nella comunità tifernate.

Città di Castello in lutto per la morte a 97 anni di Enzo Giuntini, noto imprenditore e fondatore dell'azienda di mangimi, nata nel 1956 in Valtiberina Toscana e poi trasferita nella zona industriale di Città di Castello, con numerosi dipendenti del territorio tifernate.

Città di Castello piange la scomparsa di Pina Petricci, 67 anni, ex bancaria e figura di rilievo nel panorama musicale e culturale locale.

