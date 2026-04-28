I Kurnalcool hanno deciso di annullare il loro concerto previsto per il 4 maggio in Piazza Cavour, in occasione dei Ciriachini d’Oro. La scelta è stata comunicata a causa di problemi tecnici che impediscono lo svolgimento dell’evento come programmato. La manifestazione, che ogni anno premia personaggi e realtà locali, si svolgerà senza la presenza del gruppo musicale. Nessuna data di riprogrammazione è stata ancora comunicata.

? Cosa sapere I Kurnalcool annullano il concerto in Piazza Cavour per i Ciriachini d'Oro il 4 maggio.. L'impossibilità di garantire standard tecnici adeguati ha costretto il gruppo marchigiano al forfait.. Lunedì 4 maggio i Kurnalcool non suoneranno in Piazza Cavour per la festa dei Ciriachini d’Oro, dopo che l’impossibilità di garantire standard tecnici adeguati ha costretto il gruppo marchigiano a rinunciare all’appuntamento nel cuore della celebrazione del patrono. La decisione è stata comunicata ufficialmente attraverso una nota sui canali social della formazione storica. I musicisti hanno espresso profondo rammarico per il forfait, sottolineando come l’occasione rappresentasse un ritorno attesissimo dopo anni di assenza da quel palco.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ciriachini d’Oro: forfait dei Kurnalcool per problemi tecnici

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