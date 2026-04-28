Ciò che vide il maggiordomo | nuove date per lo spettacolo con Giampiero Ingrassia al Vittorio Emanuele

Sono state annunciate nuove date per lo spettacolo “Ciò che vide il maggiordomo”, scritto da Joe Orton e diretto da Giovanni Anfuso. Lo spettacolo vede in scena Giampiero Ingrassia, affiancato da Paolo Triestino, Claudia Campagnola, Davide Sbrogiò, Michele Carvello e Giulia De Angelis. La rappresentazione si svolgerà al teatro Vittorio Emanuele, con le nuove date ancora da definire.

Nuove date per lo spettacolo “Ciò che vide il maggiordomo”di Joe Orton, regia Giovanni Anfuso con Giampiero Ingrassia e Paolo Triestino,Claudia Campagnola, Davide Sbrogiò e con Michele Carvello e Giulia De Angelis.A causa di imprevisti legati alla produzione, lo spettacolo previsto per il mese di.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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