Educazione stradale dei più piccoli al Teatro Vittorio Emanuele lo spettacolo Icaro Junior

Oggi, alle 9, il Teatro Vittorio Emanuele di Messina ospiterà lo spettacolo teatrale “Icaro Junior”, rivolto agli alunni delle scuole primarie. Dopo aver coinvolto studenti di istituti superiori, scuole dell’infanzia e primarie, l’evento mira a promuovere l’educazione stradale tra i più piccoli. Lo spettacolo si inserisce in un programma volto a sensibilizzare i giovani studenti su temi legati alla sicurezza stradale.

Dopo il coinvolgimento degli istituti superiori, delle scuole primarie e delle scuole dell’infanzia, oggi, lunedì 28 aprile, con inizio alle ore 9, il Teatro Vittorio Emanuele di Messina ospiterà lo spettacolo teatrale “Icaro Junior”, dedicato agli alunni della scuola primaria.L’iniziativa si.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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