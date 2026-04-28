Tre giorni prima di una cena di gala dei corrispondenti della Casa Bianca, una battuta registrata ha attirato l’attenzione pubblica. Durante l’evento, un comico ha scherzato sul presidente davanti a giornalisti e telecamere, attirando l’attenzione dei media. Successivamente, cinque parole di quella battuta sono diventate al centro di un acceso dibattito pubblico, portando a una polemica che ha attirato l’attenzione dei media nazionali.

O gni anno, alla cena di gala dei corrispondenti della Casa Bianca, un comico sale sul palco e prende in giro il presidente davanti a giornalisti e telecamere. Quest’anno Donald Trump ha imposto la cancellazione del monologo: nessun umorista avrebbe potuto prenderlo di mira in pubblico. Durante il suo late show, Jimmy Kimmel ha aggirato il veto registrando in anticipo il suo monologo alternativo, andato in onda il 23 aprile. Tra le battute, una su Melania Trump che ha innescato le polemiche. Lo stile di Melania Trump. guarda le foto «Vedova in attesa»: la battuta di Kimmel su Melania Trump. «Guardate Melania, così bella, Signora Trump, avete un bagliore come una vedova in attesa ».🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Cinque parole di una battuta registrata tre giorni prima della cena dei corrispondenti (quella finita sotto i riflettori per l'attentato) hanno scatenato una guerra aperta

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