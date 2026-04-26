Ci siamo abbassati sotto i tavoli Abbiamo sentito gli spari | il racconto dei corrispondenti alla cena con Trump

Durante una cena con l’ex presidente, circa 2.600 persone presenti in un hotel sono state coinvolte in un episodio di tensione. I testimoni riferiscono di aver abbassato i corpi sotto i tavoli e di aver udito degli spari durante l’evento. La scena si è svolta in un contesto di grande preoccupazione, con i presenti che hanno cercato riparo e conforto mentre si verificavano le esplosioni.

Sono stati certamente momenti di ansia e terrore per i 2.600 invitati presenti all’Hotel Hilton di Washington durante la cena annuale dei corrispondenti alla presenza del presidente Usa, Donald Trump, quando un uomo ha sparato alcuni colpi di pistola prima di essere prontamente fermato dagli agenti di sicurezza. Ricordando che l’uomo armato ha esploso i colpi non nella sala dove si stava svolgendo la cena ma in quella appena sopra, la paura è stata tanta anche tra i giornalisti italiani presenti. “Fucili spianati tra i piatti”. “Tutti nella sala si sono abbassati sotto i tavoli, una reazione automatica che scopri di avere solo quando succede qualcosa del genere”, ha raccontato Viviana Mazza, corrispondente del Corriere della Sera presente a Washington.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Ci siamo abbassati sotto i tavoli", "Abbiamo sentito gli spari": il racconto dei corrispondenti alla cena con Trump Notizie correlate Leggi anche: Spari alla cena dei giornalisti con Trump, il racconto reporter Ap: "Gran trambusto, ci siamo trovati tutti a terra" Leggi anche: Attentato alla cena di Trump, i giornalisti si nascondono sotto i tavoli subito dopo gli spari: il video