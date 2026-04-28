Cinque nuove sale al Castello di Sant' Angelo | inaugurata la campagna di scavi di Finziade

Nel castello di Sant'Angelo sono state aperte cinque nuove sale espositive, mentre è iniziata la quinta campagna di scavi archeologici nell’area di Finziade. La ristrutturazione delle sale fa parte di un intervento volto a recuperare e valorizzare gli spazi storici del complesso. I lavori di scavo, condotti da un team di archeologi, riguardano un'area di interesse storico e sono stati avviati di recente.

Cinque nuove sale espositive al castello di Sant'Angelo e l'avvio della quinta campagna di scavi archeologici nell'area di Finziade. Licata si arricchisce di nuovi spazi culturali grazie al progetto promosso dal Parco archeologico della Valle dei Templi di Agrigento, in collaborazione con il.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Castello Sant’Angelo si rinnova: nuovi spazi museali e via agli scavi di FinziadeUn nuovo tassello per la valorizzazione culturale e archeologica del territorio di Licata. Infrastrutture turistiche a Monte Sant'Angelo: al via i lavori di riqualificazione in via CastelloProseguono gli interventi di riqualificazione finanziati dalla Regione Puglia dedicati alle infrastrutture turistiche, a Monte Sant'Angelo. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Nuovi spazi espositivi al Castello di Sant’Angelo e nuova campagna di scavi di Finziade; Eventi segnalati dai Comuni; Sabato 25 aprile 2026: Musei gratis a Napoli e in Campania per la Festa della Liberazione; Cosa fare a Cagliari nel weekend 18-19 aprile 2026. Cinque nuove sale al Castello di Sant'Angelo: inaugurata la campagna di scavi di FinziadeCinque nuove sale espositive al castello di Sant'Angelo e l'avvio della quinta campagna di scavi archeologici nell'area di Finziade. Licata si arricchisce di nuovi spazi culturali grazie al progetto ... agrigentonotizie.it Licata, inaugurati nuovi spazi al Castello Sant’Angelo e la nuova campagna scavi Finziade projectIl progetto è stato portato avanti dal Parco Archeologico Valle dei templi di Agrigento in collaborazione con il Comune di Licata ... grandangoloagrigento.it Magna Graecia Outdoor. Nerin · Favourite Places. Escursione dal Castello di Sant'Aniceto al laghetto di Scillupia e pranzo tipico da Mimmo Morabituk Tutte le info qui https://forms.gle/bQXZ4z48NTkmJoHUA - facebook.com facebook