Castello Sant’Angelo si rinnova | nuovi spazi museali e via agli scavi di Finziade

Martedì 28 aprile alle 11, al Castello Sant’Angelo di Licata, si terrà l’inaugurazione di un progetto che prevede l’apertura di nuovi spazi museali e l’avvio degli scavi archeologici di Finziade. L’intervento mira a potenziare l’offerta culturale e archeologica del territorio, coinvolgendo sia l’aspetto turistico che quello della ricerca scientifica. L’iniziativa è promossa dal Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei.

Un nuovo tassello per la valorizzazione culturale e archeologica del territorio di Licata. Martedì 28 aprile alle ore 11, al Castello Sant’Angelo, sarà inaugurato un progetto che unisce fruizione turistica e ricerca scientifica, promosso dal Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Infrastrutture turistiche a Monte Sant'Angelo: al via i lavori di riqualificazione in via CastelloProseguono gli interventi di riqualificazione finanziati dalla Regione Puglia dedicati alle infrastrutture turistiche, a Monte Sant'Angelo. Avanzano i lavori di riqualificazione del castello: nuovi spazi culturali per la comunitàCEGLIE MESSAPICA - Proseguono i lavori di riqualificazione del castello Ducale di Ceglie Messapica, sia negli spazi esterni che negli ambienti... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Nastri gialli e chioschi sventrati: il maltempo colpisce il cuore di Castel Sant’Angelo; Castelli segreti vicino a Milano da scoprire nel weekend; Borgo Pio: il borgo segreto medievale dei Papi; L'incendio al castello infiamma gli ultimi appuntamenti del Carnevale di Marca. Inaugurazione di tre nuovi spazi espositivi dentro il Castello Sant’Angelo e via alla V campagna di scavi a Finziade: appuntamento a Licata il 28 aprileSi terrà martedì 28 aprile alle 11 presso il Castello Sant’Angelo di Licata l’evento inaugurale di un ambizioso progetto museale e scientifico che aprirà nuove prospettive per la fruizione turistica e ... scrivolibero.it Sotto l'Angelo di Castello: rassegna estiva di danza, musica e spettacoloCastel Sant’Angelo si veste di una nuova sembianza, accoglie l’arte dello spettacolo e presenta la terza edizione di sotto l’Angelo di Castello, rassegna di danza, musica e spettacolo che crea ... romatoday.it Dom 12 Apr - Bimbi età 2/5: Oh che bel Castello! Baby Caccia al Tesoro nei Giardini di Castel Sant'Angelo. Avvicinamento alla Storia per i più Piccoli. Per info https://ciceroinrome.blogspot.com/2026/04/dom-12-apr-bimbi-eta-25-oh-che-bel.html - facebook.com facebook Mausoleo di Adriano, ora Castel Sant'Angelo, 130 - 139 d. C. Fotografia del 1860 ca. Roma. x.com