Il campionato di calcio spagnolo si avvicina alla sua fase finale, con solo cinque giornate rimanenti prima della conclusione della stagione. Le squadre coinvolte stanno affrontando un intenso periodo di partite decisive, con molte posizioni ancora da definire. La lotta per evitare la retrocessione si intensifica, e i prossimi giorni saranno cruciali per determinare chi resterà in massima divisione e chi dovrà affrontare i playoff di retrocessione.

2026-04-28 02:00:00 Giorni caldissimi per il calcio spagnolo! Cinque giorni per concludere il girone di Lega in Prima Divisione e mentre il Barcellona è vicino al titolo e può essere dichiarato campione anche il giorno dopo, nella parte bassa della classifica tutto è ancora da decidere con più della metà delle squadre, dalla decima classificata alla lanterna rossa, coinvolte nella lotta per la permanenza. Le undici squadre coinvolte nell’uscita dalla retrocessione sono concentrate in soli tredici punti di differenza. Finora nel 21° secolo, in una sola stagione la distanza tra l’ultimo classificato e il decimo posto è stata inferiore rispetto al 2025-26.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Cinque giorni per sfuggire alla retrocessione

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