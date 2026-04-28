cinque borse di studio per ricordare gabriele di guida

A tre mesi dall’inaugurazione di una panchina bianca in piazza Libertà a Cavenago, sono state assegnate cinque borse di studio in ricordo di Gabriele Di Guida. Il ragazzo di 25 anni, morto nel 2019 a causa di un incidente su un macchinario in un’azienda di Sulbiate, viene ricordato attraverso iniziative che coinvolgono la comunità locale. La memoria di Di Guida si traduce in progetti di impegno civile e di educazione.

A tre mesi dall’inaugurazione della panchina bianca in piazza Libertà a Cavenago, la memoria di Gabriele Di Guida, il ragazzo stritolato in un macchinario alla Silfa di Sulbiate nel 2019 a soli 25 anni, continua a trasformarsi in impegno civile, educazione e testimonianza. Questa volta con cinque borse di studio, a Roma, dopo un corso, a scuola, dedicato alla sicurezza sul lavoro. Un altro segno concreto, voluto dalla famiglia e dall’associazione “Gabry nel cuore“, che non si limita a ricordare, ma prova a costruire consapevolezza attorno alla lunga scia di sangue che non è mai cessata nel Paese. La panchina - inaugurata nel giorno del...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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