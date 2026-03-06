essilorluxottica cinque milioni di euro in borse di studio

EssilorLuxottica ha annunciato un investimento di cinque milioni di euro destinato a borse di studio rivolte a studenti e giovani professionisti. L’azienda intende sostenere l’accesso all’istruzione e favorire lo sviluppo delle competenze nel settore ottico e dell’occhialeria. L’iniziativa si rivolge a chi desidera approfondire le proprie conoscenze e migliorare le proprie prospettive di carriera.

EssilorLuxottica celebra un traguardo significativo e rinnova il proprio impegno concreto a favore delle nuove generazioni e dell’istruzione. Quest’anno sono stati premiati quasi 400 figlie e figli dei dipendenti del gruppo, distintisi per un percorso scolastico e accademico di eccellenza, dalle scuole secondarie di primo grado fino ai master. L’iniziativa, nata con l’obiettivo di valorizzare talento e merito, conferma anche quest’anno una forte presenza femminile: il 67% delle borse di studio è stato assegnato a studentesse, il 33% a studenti. Con 15 edizioni dell’iniziativa, EssilorLuxottica ha superato i 5 milioni di euro in borse di studio, premiando in totale 4. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

