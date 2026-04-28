Cinema tra Parigi e Roma si gira Iside di Maria Sole Tognazzi

Roma, 28 apr. (askanews) – Sono iniziate giovedì 23 aprile a Parigi e proseguono ora a Roma le riprese di “Iside”, il nuovo film diretto da Maria Sole Tognazzi (In Utero, Petra, Viaggio Sola, Dieci Minuti) che vede come protagoniste Monica Bellucci, Jasmine Trinca, Romana Maggiora Vergano e Tecla Insolia. Fanno parte del cast anche Sergio Romano, Anna Bellato e Jean-Édouard Bodziak. Scritto da Furio Andreotti, Enrico Audenino, Giulia Calenda e Maria Sole Tognazzi, il film è una produzione Cattleya – parte di Itv Studios, Bartlebyfilm e Bride Films con Rai Cinema. Veronica, ex ballerina dall’energia magnetica, ha trovato ai Castelli Romani il suo porto sicuro: ha una scuola di danza, una casa luminosa e il legame unico con sua figlia Chiara.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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