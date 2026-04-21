Mercoledì | la terza stagione si gira tra le strade di Parigi

Mercoledì sono iniziate le riprese della terza stagione in diverse strade di Parigi. Sono state condivise le prime immagini dal set, mentre si conoscono alcuni dettagli sulla trama e sui nuovi attori che entreranno nel cast. Le riprese stanno proseguendo nella capitale francese, dove vengono allestite diverse location per le scene in programma. La produzione ha annunciato l’arrivo di nuovi interpreti per questa stagione.

Mercoledì torna sul set: le riprese della terza stagione si spostano a Parigi. Ecco le prime immagini dal set, i dettagli sulla trama e le star che si uniscono al cast. Mercoledì Addams ha ufficialmente raggiunto il cuore della Francia. La protagonista dell'omonima serie di successo targata Netflix è stata avvistata mentre si aggira per i celebri viali parigini e lungo le sponde della Senna, location scelte per ospitare la nuova fase delle riprese della terza stagione dello show. Dopo un primo blocco di lavorazione effettuato in territorio irlandese, la produzione si è spostata nella "Ville Lumière", attirando immediatamente l'attenzione di fan e curiosi che hanno iniziato a inondare i social network con scatti e filmati dal set.🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Mercoledì: la terza stagione si gira tra le strade di Parigi Notizie correlate Iniziate a Londra le riprese di ‘Mercoledì’, la terza stagionePer tutti i fan di Tim Burton e della terribilissima Mercoledì, sono in arrivo buone notizie. Sono ufficialmente iniziate le riprese della terza stagione di Mercoledì!Sono ufficialmente iniziate a Dublino, in Irlanda, le riprese della terza stagione di Mercoledì, la serie più vista di sempre su Netflix. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Mercoledì si sposta a Parigi, ma quando la rivedremo su Netflix?; Mercoledì 3: tutto quello che sappiamo sulla nuova stagione finora; Mercoledì 3 sbarca a Parigi, la prima foto dal set mostra indizi inquietanti: un dettaglio sfuggito divide i fan; Mercoledì 3: Netflix svela la prima immagine della nuova stagione. Mercoledì 3, Jenna Ortega sta girando la terza stagione della serie tv a ParigiLa celebre serie targata Netflix Mercoledì amplia i propri orizzonti narrativi e visivi, portando per la terza stagione dello show la sua protagonista in uno scenario inedito. Con la diffusione della ... tg24.sky.it Cosa ci fa Mercoledì a Parigi? Un primo sguardo alla stagione 3 (FOTO)Netflix condivide una prima foto ufficiale della stagione 3 di Mercoledì, rivelando una sorprendente ambientazione parigina. Ecco le nuove anticipazioni. comingsoon.it Dl sicurezza: opposizione occupa banchi governo, mercoledì la fiducia x.com Unatras decide lo stop, date comunicate al Garante. Mercoledì 22 incontro al ministero delle Infrastrutture - facebook.com facebook