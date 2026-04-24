A Bologna si avvicina l’uscita di Il Diavolo veste Prada 2, prevista nei cinema italiani. La data di lancio si avvicina e molti fan attendono con entusiasmo di vederlo sul grande schermo. Nel frattempo, in città si organizzano eventi a tema e sfilate in vista dell’arrivo del film. La pellicola rappresenta il seguito di un successo cinematografico molto noto.

Bologna, 24 aprile 2026 – Manca sempre meno all’arrivo de Il Diavolo veste Prada 2 nei cinema italiani. Mercoledì prossimo, il 29 aprile, infatti nelle sale bolognesi sarà disponibile il sequel più atteso dell’anno, a vent’anni dall’uscita dell’iconico film che mette sotto i riflettori l’alta moda. E, come accaduto a Milano con la prima partecipatissima da vip e volti del mondo dello spettacolo, anche a Bologna ci saranno eventi a tema da non perdere: da vere e proprie ‘sfilate’ organizzate in grande stile ad eventi di musica e stile fino, più semplicemente ai posti acquistati per godersi la pellicola davanti al grande schermo. Ecco un elenco, tra città e provincia, di appuntamenti da segnare in agenda.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Diavolo veste Prada 2 a Bologna: dove vederlo al cinema tra sfilate e feste a tema

Il Diavolo Veste Prada 2 è in arrivo al cinema tra due settimane. È tutto.

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