Un video pubblicato dal Centro cinese per la conservazione e la ricerca sul panda gigante mostra la mamma panda Su Jin mentre gioca con il suo cucciolo, Su Jin Zai. L’evento si è svolto nella provincia del Sichuan, nel sud-ovest della Cina. Le immagini ritraggono momenti di tenerezza tra i due, con la madre che si prende cura del piccolo durante le interazioni quotidiane.

Un filmato diffuso dal Centro cinese per la conservazione e la ricerca sul panda gigante (CCRCGP) nella provincia del Sichuan, nel sud-ovest della Cina, mostra teneri momenti tra la mamma panda gigante Su Jin e il suo cucciolo, Su Jin Zai. Il filmato è stato girato il 18 marzo presso il centro di ricerca e conservazione situato nella Riserva Naturale Nazionale di Wolong. Il CCRCGP ha creato la più grande popolazione di panda in cattività al mondo e ha aperto la strada alla ricerca sul reinserimento in natura attraverso l’allevamento e l’addestramento in cattività. Gestisce inoltre una piattaforma di cooperazione globale, che collega 18 zoo in 16 paesi e regioni con 39 istituzioni di allevamento nazionali e più di 10 istituti di ricerca.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Cina, mamma panda Su Jin gioca teneramente con il suo cucciolo

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