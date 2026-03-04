Cimitero di Tuturano | Iniziati i lavori per la predisposizione dell’allaccio delle lampade votive

Stamattina sono iniziati i lavori nel cimitero comunale di Tuturano per predisporre l’allaccio delle lampade votive. Le operazioni riguardano l’installazione delle connessioni necessarie per l’illuminazione delle lampade votive presenti nel sito. L’intervento interessa le zone designate all’accensione delle lampade e si svolge nel rispetto delle procedure previste.

BRINDISI - "Sono iniziati questa mattina i lavori per la predisposizione dell'allaccio delle lampade votive presso il cimitero comunale della Frazione di Tuturano". Lo ha comunicato l'assessore ai Lavori pubblici del Comune di Brindisi, Cosimo Elmo, il quale ha voluto specificare che "l'area in questione è quella del nuovo ampliamento della struttura cimiteriale".

