L’associazione Cilentox100 ETS ha annunciato che dal 1 al 3 maggio 2026 si terrà la quarta edizione di Cilento Tastes, un evento dedicato ai prodotti locali. La manifestazione si svolgerà presso il complesso Next di Capaccio Paestum e vedrà la partecipazione di circa 100 produttori della zona. Tra le novità ci saranno anche nuovi token legati ai prodotti e alle aziende partecipanti.

L’associazione Cilentox100 ETS sta organizzando la quarta edizione di Cilento Tastes, un evento che si terrà dal 1 al 3 maggio 2026 presso il complesso Next di Capaccio Paestum. La manifestazione punta a mettere in vetrina le eccellenze gastronomiche del territorio cilentano, coinvolgendo fino a 100 espositori per promuovere un modello di sviluppo basato sulla dieta mediterranea e sul turismo locale. La strategia economica dietro i sapori del territorio. Il progetto non si limita alla semplice esposizione commerciale, ma mira a creare una rete strutturata tra i produttori agricoli, le istituzioni e gli operatori del comparto turistico. L’obiettivo è generare un punto di incontro diretto tra chi produce e il consumatore finale, includendo nella dinamica anche giornalisti e stakeholder del settore. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cilento Tastes 2026: 100 produttori e nuovi token per il gusto

Cilento Tastes 2026: il territorio al centro tra tradizione, turismo e nuove tendenzeParte l’organizzazione di Cilento Tastes 2026, in programma l’1, 2 e 3 maggio 2026 presso il Next di Capaccio Paestum (SA).

Leggi anche: Il Cilento si fa green con ‘VERDE PARCO Expo 2026’ – 1^ edizioneTradizione, Innovazione e Dieta Mediterranea Dal 24 al 26 aprile 2026 c/o Velina Shopping Center – Castelnuovo Cilento (Sa)

Argomenti più discussi: Enogastronomia, Cilento Tastes 2026: il territorio al centro tra tradizione, turismo e nuove tendenze; Cilento Tastes 2026, a Capaccio Paestum la quarta edizione.

Cilento Tastes 2026: il territorio al centroTradizione, turismo e nuove tendenze al Next di Capaccio Paestum. Cento espositori per raccontare mestieri e prodotti tipici ... ilroma.net

Torna 'Cilento Tastes', il territorio al centro tra tradizione, turismo e nuove tendenzeSi avvicina Cilento Tastes 2026, in programma dall'1 al 3 maggio al Next di Capaccio Paestum (SA). L'evento, organizzato dall'associazione Cilentox100 ETS, è alla quarta edizione e si presenta con ... ansa.it

CAPACCIO PAESTUM, CILENTO TASTES PREPARA L’INVASIONE DEL GUSTO Quando il gusto si mescola con il racconto del territorio, il risultato può diventare esplosivo per i social A si prepara 2026, - facebook.com facebook

Capaccio Paestum, Cilento Tastes 2026: tradizione e innovazione per raccontare il territorio Al via l’organizzazione della quarta edizione: tra novità, degustazioni e cultura, il Cilento si prepara a tre giorni dedicati a turismo ed eccellenze locali x.com