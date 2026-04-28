Cida over 50 valgono un terzo del Pil ?

In Italia, la popolazione over 50 rappresenta circa un terzo del prodotto interno lordo, secondo recenti analisi. La longevità della popolazione è considerata una delle componenti più rilevanti dell’economia nazionale. Tuttavia, spesso questa fascia di età viene percepita come un problema sociale. I dati evidenziano come questa parte della popolazione contribuisca in modo significativo all’attività economica del Paese.

(Adnkronos) – In Italia la longevità è già oggi una delle principali forze economiche del Paese. Eppure continua a essere trattata come un problema sociale. E' il paradosso sottolineato da Stefano Cuzzilla, presidente di Cida, in occasione della presentazione del volume 'Longevity economy. Da Silver a longevity. La grande economia dei prossimi decenni' di Alberto.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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