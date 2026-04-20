Cida tornare a giurare su Costituzione per ricordare che dirigenza pubblica è a servizio Nazione

Una recente iniziativa prevede il ritorno al giuramento sulla Costituzione da parte della dirigenza pubblica, con l’obiettivo di ribadire il ruolo di servizio nei confronti della Nazione. La scelta mira a rafforzare la consapevolezza del dovere di tutelare i principi costituzionali e di agire nell’interesse collettivo. La discussione si inserisce nel contesto delle procedure di assunzione e di responsabilità delle figure che occupano ruoli di vertice nelle amministrazioni pubbliche.

(Adnkronos) – Tornare a giurare sulla Costituzione, per ricordare – a sé stessi prima ancora che al Paese – che la dirigenza pubblica è al servizio della Nazione. È la proposta che emerge come atto politico fondativo dal primo congresso nazionale della sezione Ministeri di Cida Funzioni Centrali, svoltosi a Grottaferrata alla presenza di circa duecento dirigenti provenienti da tutti i ministeri e dalle principali amministrazioni centrali dello Stato. L'assemblea ha approvato all'unanimità la prima mozione della Sezione, che propone di reintrodurre il giuramento sulla Carta costituzionale come atto formale e simbolico dell'entrata in servizio dei dirigenti pubblici.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Notizie correlate

Calciomercato Juve, dirigenza al lavoro con Spalletti per costruire una squadra che possa tornare a dominare. Le prossime mossePoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al...

La Costituzione illustrata in edicola con ’La Nazione’"La Nazione" in edicola con il libro "La Costituzione illustrata" in collaborazione con Toscana Book.