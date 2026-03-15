La Nissa ha battuto il Messina al Franco Scoglio, portando a casa tre punti importanti. Con questa vittoria, la squadra si è portata a 50 punti in classifica, mantenendo la terza posizione. La partita si è conclusa con il risultato favorevole alla Nissa, che ha ottenuto i tre punti necessari per rafforzare la propria posizione in classifica.

La vittoria della Nissa sul Messina al Franco Scoglio ha consolidato la terza posizione in classifica con 50 punti. Terranova sigilla l’incontro con un gol al diciassettesimo minuto, confermando la sfida alla capolista Athletic Palermo. L’esito dello scontro è stato netto ma il percorso per raggiungerlo non è stato lineare. I biancoscudati hanno mostrato una capacità di resistenza e precisione che va oltre il semplice risultato finale. La partita si è svolta sotto lo sguardo del presidente Luca Giovannone, presente a seguire le dinamiche di gioco. Il terreno di casa ha offerto uno scenario favorevole dove l’organizzazione difensiva ha giocato un ruolo cruciale nel contenere le iniziative avversarie. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nissa batte Messina: 50 punti e terzo posto in classifica

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