Sicilia ciclone Harry | online la piattaforma per contributi imprese fino a 20mila euro Domande entro il 27 febbraio

La Regione Sicilia apre una piattaforma online per aiutare le imprese colpite dal ciclone Harry. La perturbazione ha provocato danni ingenti, soprattutto nel settore agricolo e commerciale. Le aziende potranno presentare domande di contributo fino al 27 febbraio, con un massimo di 20mila euro a impresa. La piattaforma rappresenta un primo passo concreto per rilanciare l’economia locale dopo la devastazione.

Ciclone Harry, Sicilia: Online la piattaforma per i contributi alle imprese colpite. La Regione Siciliana ha aperto una piattaforma online per erogare contributi straordinari a sostegno di attività economiche danneggiate dal ciclone Harry. Gestori di stabilimenti balneari e altre imprese potranno richiedere un ristoro fino a 20.000 euro a partire dalle ore 12 di martedì 17 febbraio, con scadenza per le domande fissata al 27 febbraio. L’iniziativa mira a fornire un sostegno immediato a chi ha subito danni a infrastrutture e proprietà private a causa del maltempo. Un’emergenza che si fa sentire: danni e necessità di sostegno.🔗 Leggi su Ameve.eu

La Regione Sicilia ha aperto un bando per aiutare le imprese agricole colpite dal ciclone Harry.

