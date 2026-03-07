Ciclone Harry nuovi aiuti alle imprese | la giunta Schifani approva 18 milioni di finanziamenti

La giunta Schifani ha approvato un finanziamento di 18 milioni di euro destinato alle imprese colpite dal ciclone Harry. I fondi vengono stanziati utilizzando economie e rientri del Fondo Sicilia, creando un nuovo plafond di sostegno. Le risorse sono destinate alle aziende che hanno subito danni a causa dell'ondata di maltempo verificatasi a gennaio.

"Dopo i primi immediati ristori - dice il presidente della Regione Renato Schifani -, stiamo procedendo con la fase due" Il governo Schifani stanzia altri 18 milioni di euro per le imprese danneggiate dal ciclone Harry. Grazie ad economie e rientri del Fondo Sicilia, infatti, è possibile istituire un nuovo plafond per erogare sostegni alle aziende colpite dall'ondata di maltempo dello scorso gennaio. Lo schema di decreto predisposto dall'assessorato dell'Economia, apprezzato oggi dalla giunta regionale, prevede finanziamenti a tasso agevolato, con il riconoscimento di un contributo a fondo perduto pari al 40 per cento dell'investimento ammissibile, includendo anche le spese in conto capitale che le imprese realizzeranno per il ripristino della piena funzionalità dell’attività. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Ciclone Harry: 18 milioni per le imprese, Schifani acceleraLa Regione Sicilia ha stanziato oggi, venerdì 6 marzo 2026, un ulteriore fondo di 18 milioni di euro per sostenere le imprese danneggiate dal ciclone...

Internazionalizzazione e rilancio: Schifani e Tajani illustrano gli aiuti alle imprese siciliane colpite dal ciclonePromozione internazionale gratuita, finanza agevolata, ristori, proroghe fiscali e credito d’imposta: sono questi i principali strumenti messi a...

Tutti gli aggiornamenti su Ciclone Harry.

Temi più discussi: Ciclone Harry e frana di Niscemi, via ai pagamenti dei contributi alle imprese danneggiate; Ciclone Harry, arrivano i ristori per le aziende: primi pagamenti dalla prossima settimana; Ristori ciclone Harry, pubblicato l’elenco delle attività che riceveranno i contributi: i nomi; Contributi straordinari per danni causati dal Ciclone Harry - Elenchi istanze ammissibili e non ammissibili - Regolarizzazione mod. C1.

Così le tecnologie quantistiche hanno aiutato i soccorsi a Niscemi. Parla Pistoia (IonQ)Quando il ciclone Harry si è abbattuto sul meridione ha causato danni per miliardi di euro ad abitazioni, infrastrutture e siti produttivi. Tra le conseguenze più disastrose della tempesta spicca la f ... formiche.net

Ciclone Harry: le polizze catastrofali rallentano gli aiuti/ Sindacati: Urge un confronto con il governoDopo il ciclone Harry, si apre la partita dei ristori statali: l'obbligo delle polizze catastrofali che potrebbe tardare gli aiuti governativi Dopo il violento ciclone Harry che settimana scorsa si è ... ilsussidiario.net

Il passaggio del ciclone Harry ha reso necessaria un'attività straordinaria su spiaggia, marciapiedi e carreggiata. Senza i gestori dell'arenile, tocca all'Amministrazione e alle sue partecipate farsi carico della pulizia - facebook.com facebook